الشيوخ الأمريكي: ترامب لم يبلغنا بالهجوم على فنزويلا
الولايات المتحدة تشن ضربات داخل فنزويلا
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
فن وثقافة

عامك سعيد.. عبادي الجوهر يشعل حماس جمهوره بحفل موسم الرياض

عبادي الجوهر
عبادي الجوهر
سعيد فراج

أحيا الفنان عبادي الجوهر، حفل غنائي ساهر ليلة أمس الجمعة 2 يناير، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وقدم عبادي الجوهر، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، منها: (عامك سعيد، تأخرت، أول ليلة، أنصاف الحلول، سكة طويلة، وغيرها). 

أغاني عبادي الجوهر

في أول شهر سبتمبر 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان عبادي الجوهر الجديدة التي تحمل اسم “ظل الذهب”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات “ديزر، وأنغامي، وسبوتيفاي” للموسيقى.

أغنية ظل الذهب لـ عبادي الجوهر، من كلمات: سعود المرشود، ألحان: عبادي الجوهر، توزيع موسيقي: المايسترو أمير عبدالمجيد.

في شهر يوليو 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية يا موادعني لـ الفنان عبادي الجوهر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، خلال الفترة المقبلة.

أغنية يا موادعني لـ عبادي الجوهر، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان عبادي الجوهر، توزيع موسيقي المايسترو أمير عبد المجيد.

وفي يناير 2023، طرح عبادي الجوهر، أغنية خوف وسكات، تعزف ألحانها على أوتار العود، من جلسات أخطبوط العود عبادي الجوهر.

ألبومات عبادي الجوهر

وقبل عام ونصف، طُرح ميني ألبوم الفنان عبادي الجوهر، عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب، تزامنًا مع اجازة عيد الأضحى المبارك، والموسم الصيفي.

ويتكون ميني ألبوم عبادي الجوهر، الجديد -الذي يحمل اسم عبادي الجوهر 2022- من أغنيتين فقط، هما على التوالي:

أغنية دق قلبي، وهي من كلمات: علي الغامدي، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع موسيقي: المايسترو أمير عبد المجيد، هندسة صوت: عمر بن إسماعيل، مكس ماستر: ياسر أنور.

أغنية اختفى، وهي من كلمات الأمير: عبدالرحمن بن مساعد، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع: المايسترو أمير عبدالمجيد، هندسة صوت: عمر بن إسماعيل، مكس ماستر: ياسر أنور.

عبادي الجوهر أغاني عبادي الجوهر الفنان عبادي الجوهر السعودية موسم الرياض

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

شهادات

قرب استحقاق شهادات الـ 27% .. رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف الحل المثالي

محافظ أسيوط يتابع سير العملية الانتخابية

محافظ أسيوط: فتح لجان اليوم الأول لجولة الإعادة في الدوائر 3 في موعدها

صورة أرشيفية

صيانة وإصلاح كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون بالغربية

جولة الإعادة لانتخابات النواب

26 مرشحًا يتنافسون على 13 مقعدًا بجولة إعادة انتخابات النواب في المنيا

بالصور

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

