الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

100 سنة غنا.. الحجار يتجول فى ألحان سيد مكاوى على المسرح الكبير

على الحجار
على الحجار
سعيد فراج

حالة إبدعية فريدة شهدتها احدى حلقات سلسلةالمشروع الفنى 100 سنة غنا المقام بالتعاون بين دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام والنجم على الحجار وشارك بها كل من الفنان طارق فؤاد والصاعدين عبد العزيز سليمان، أمنية بكر، علياء ندى بقيادة المايسترو وجدى الفوى ومن إخراج أحمد فؤاد .

فعلى المسرح الكبير ووسط حضور جماهير ضخم إنسابت ألحان سيد مكاوى لتعيد إلى الذاكرة جُمل موسيقية إرتبطت بأصوات أساطين الطرب، وبين المقامات الشرقية التى نجح فى خلق روائع خالدة منها تجول صوت الحجار وضيوفه عبر نغمات حملت مذاق الهوية المصرية ليعانق الحاضر الماضى كان منها أول كلامي سلام، إسأل مرة عليا، قال إيه بيسألونى، أوقاتى بتحلو، حلوين من يومنا والله، ليلة إمبارح، يا مسهرنى، كل مرة لما أواعدك، وحياتك يا حبيبى، أنا هنا يا ابن الحلال، كان في زمان يا حبيبتى، الفن هنا، الأرض بتكلم عربى، أوبريت الليلة الكبيرة وصاحبه عرض للعرائس الماريونيت بديكورات مصغرة تحاكى المولد الشعبى، ومن رباعيات صلاح جاهين حاسب من الأحزان - مرغم عليك يا صبح - يأسك وصبرك - غمض عينيك - أنا كنت شيء - بحر الحياة - آه لو أنا ومحبوبى - غمست سنك - لو فيه سلام - ياللى أنت بيتك قش - أنا اللي بالأمر محال - العشب طاطا - بلياتشو. 

ألحان سيد مكاوي 

جاء الحفل ليعكس عبقرية سيد مكاوى فى قالب حديث ينبض بالحياة ويبرز فكرة المشروع الفنى 100 سنة غنا الذى يضم سلسلة من العروض ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث كما يلقى الضوء على التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع إلى جانب إتاحة الفرصة للمواهب والأصوات الشابة للتعبير عن أنفسهم .

الحجار على الحجار الفنان طارق فؤاد الفنان علي الحجار

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

