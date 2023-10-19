نداء عاجل من مجلس الدوما الروسي إلى برلمانات العالم بشأن غزة

تقدم مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، بمشروع نداء موجه منظمة الأمم المتحدة وبرلمانات العالم بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب في قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي يونيد سلوتسكي، إن مشروع نداء إلى برلمانات العالم بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مقدّم إلى مجلس الدوما.

ووفقا لمشروع النداء الروسي، فإن الإمدادات العسكرية الأمريكية لـ إسرائيل وحاملات الطائرات في مياه الشرق الأوسط لن تسهم في تهدئة الصراع في المنطقة.

وأضاف المشروع وفقا لرئيس لجنة الشؤون الدولية، أن نواب مجلس الدوما الروسي يعتبر سياسة الغرب والولايات المتحدة غير أخلاقية ومتهورة وتصرفاتهما تعيق إنهاء صراع الشرق الأوسط.

وأشار مشرور النداء إلى أن أعضاء مجلس الدوما الروسي يدعون برلمانات العالم لبذل الجهود لوقف المعارك في الشرق الأوسط وتنظيم ممرات إنسانية.