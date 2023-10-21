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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة غريبة قد تضرب الأرض وتسبب حالة من الذعر.. إليك التفاصيل

صدى البلد

حذرت خبيرة روسية من  ظاهرة غريبة قد تضرب الأرض وتسبب عواصف مغناطيسية وقد تحدث على فترات متباعدة  لتترك تأثير صادم على صحة البشر وتسبب أعراض مثل الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام المفاصل وتسبب بحالات من الذعر.

مشاكل صحية كبيرة

على الجانب الأخر حذرت طبيبة الأمراض الباطنية سافينتش آلييفا، من تلك العاصفة المغناطيسية والتي ضربت الأرض في 18 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تعقبها قريبا عواصف أخرى، ما يعني أنه يجب علينا الانتباه لصحتنا.

وأضافت أن البشر قد يتفاعلون بشكل مختلف مع هذه الظاهرة حيث يعاني البعض من النعاس، والبعض الآخر من العديد من الاضطرابات النفسية والعاطفية.

يُذكر أن العلماء قد حذروا من موجة كاملة من التأثيرات المغناطيسية قد تبلغ ذروتها في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 5 درجات، ومن 29 إلى 30 أكتوبر ستصل قوتها إلى 6 درجات.

ظاهرة غريبة خبيرة روسية طبيبة الأمراض عاصفة مغناطيسية الاضطرابات النفسية موجة كاملة

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