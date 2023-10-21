نهايتكم اقتربت .. رسالة ميل جيبسون ونبوءته حول نهاية الاحتلال .. ما القصة؟

انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي صورة من منشور منسوب للممثل الأمريكي ميل جيبسون، يكشف خلاله عن قرب موعد زوال دولة إسرائيل، تشير الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع إلى أن جيبسون نشرها عبر حسابه بموقع X، وكتب فيه "قريبًا سينتهي الأمر وهم على علم بذلك ولذلك هم يريدون تدمير كل شيء في طريقهم.

المنشور غير حقيقي إذ لم ينشر "جيبسون" عبر حساباته الرسمية هذه الكلمات، ومع ذلك أعاد نشر صورته العديد من محبي ومتابعي النجم العالمي، واعتقد البعض في صحة المنشور، نظرًا إلى تصريحات "ميل جيبسون" السابقة المعترضة على دولة الاحتلال، وكونه داعم للقضية الفلسطينية.



ومن المعروف عن "ميل جيبسون" رفضه للكيان الصهيوني إذ دخل في صراع مع العديد من اليهود بعد عرض فيلمه"آلام السيد المسيح" عام 2004 والذي كشف خلاله عن الحقيقة التاريخية لرحلة السيد المسيح، وواجه بسببه انتقادات وهجومًا.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.