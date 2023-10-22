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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجتمعات العمرانية: طرح 13 محلًا تجاريًا للبيع بالشيخ زايد 29 نوفمبر

صدى البلد

أعلن المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح 13 محلاً تجارياً والتي تقع أسفل العمارات السكينة بالحي الـ13 وقد تتراوح مساحة المحلات التجارية بين 18 مترا مربعا و90 مترا مربعا للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق أنه سيتم عقد جلسة المزاد بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، موضحاً أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها عن كل محل على حدة.

 

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت عدة شروط لدخول المزاد العلني والتى تتضمن سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 ألف جنيه عن كل محل في موعد غايته جلسة المزاد العلني، كما يتم استكمال المستحقات المالية بسداد نسبة 10% ونسبة 1 % مصاريف إدارية بالإضافة لسداد نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية للراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، بالإضافة إلى ذلك سداد نسبة 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام لكل محل على حدة.

وأردف رئيس الجهاز: يتم سداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية وفقًا لقواعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية تشير إلى أنه يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وتابعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يتضمن أحد الشروط البيع بالمزاد العلني، أنه يجوز معاينة المحلات والوحدات الإدارية على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

الشيخ زايد المحلات التجارية كراسة الشروط

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