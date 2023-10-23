هشام زكريا مديرا فنيا لأسوان خلفا لحمدي حمدان

قرر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء الشافعي ، تعيين الكابتن هشام زكريا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بدورى المحترفين ،خلفا لحمدى حمدان الذي تقدم بإستقالته .

وسبق للكابتن هشام زكريا قيادة أكثر من فريق ، حيث قام بقيادة فرق الجونة ووادي دجلة بعد الصعود بهم من القسم الثاني للدوري الممتاز، كما قاد فريق المصرية للإتصالات وإيسترن كومبانى ونادي تيرن أوت البلجيكى .



وكان قد تقدم حمدى حمدان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى باعتذار رسمي لمجلس إدارة نادى أسوان عن إكمال مهمته كمدير فنى للفريق الأول بدورى المحترفين.

ويحتل فريق أسوان المركز السابع عشر برصيد ٤ نقاط جمعهم من فوز وحيد علي فريق النجوم وتلقي الخسارة أمام بتروجيت ودكرنس وجمهورية شبين وتعادل أمام حرس الحدود اليوم بهدف لكل فريق .