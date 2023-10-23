الصحف الإماراتية اليوم| إسرائيل تضع شرطين لإلغاء العملية البرية في قطاع غزة .. كوريا الشمالية توجّه اتهاما لأمريكا

نيويورك تايمز : محتمل إطلاق حماس سراح 50 أسيراً مزدوجي الجنسية

إسرائيل تواصل قصف غزة ونتنياهو يجتمع مع كبار القادة

الجيش الإسرائيلي: قوات برية نفذت مداهمات في قطاع غزة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن



سلطت الصحف الاماراتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.



فقد ذكرت صحيفة البيان أن إسرائيل وضعت شرطين لإلغاء العملية البرية في قطاع غزة، وهما استسلام حماس الكامل وتسليم كافة الرهائن لدى حماس لإسرائيل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس بأنه سيتم إلغاء العملية البرية في قطاع غزة إذا أطلقت "حماس" سراح جميع المحتجزين واستسلمت دون قيد أو شرط.

وقال كونريكوس في حديث لإذاعة ABC الأسترالية: "إذا خرجت حماس من مخابئها التي يتسترون فيها بالمدنيين الإسرائيليين، وهو ما تفعله الآن، وأعادت جميع رهائننا الـ 212 واستسلموا دون قيد أو شرط، فستنتهي الحرب".

وأضاف: "إذا لم يفعلوا ذلك، فمن المحتمل أن نضطر إلى الدخول وإنجاز الأمر".

وذكرت الصحيفة أيضا أن بيونج يانج اتهمت اليوم الاثنين واشنطن بأنها تقف وراء الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قائلة إن الولايات المتحدة مسؤولة "بالكامل" عن هذه المأساة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ وجهت ذلك الاتهام في أعقاب جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى إسرئيل، والتي أكد خلالها مجددا دعمه لإسرائيل وأدان الانفجار المميت الذي وقع في مستشفى في غزة من قبل ما وصفها بالجماعة الإرهابية.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن "الولايات المتحدة هي التي تقود الوضع في الشرق الأوسط، وأن معركة الذبح الضخمة في الشرق الأوسط تزداد حدة بسبب التحريض المتحيز والمتعمد من جانب الولايات المتحدة".

أفادت صحيفة البيان بأن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي أنه من المحتمل أن تطلق حماس سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية.

وكانت تقارير صحفية أفادت بوجود ضغوط غربية على نتانياهو لتأجيل الهجوم البري المتوقع على غزة، في أعقاب إطلاق حماس سراح رهينتين أميركيتين من القطاع.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر دبلوماسي قوله، إن "الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأوروبية تضغط بهدوء على إسرائيل لتأجيل الغزو البري، خوفا من أن يؤدي إلى إحباط الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن في المستقبل المنظور".



وأوضح المصدر أن "الحكومات الغربية التي تضغط حاليا على إسرائيل لديها مواطنون بين المفقودين".

وذكرت صحيفة الخليج أن إسرائيل واصلت قصف قطاع غزة بضربات جوية صباح الاثنين، وشن الطيران الإسرائيلي هجمات على جنوب لبنان خلال الليل في الوقت الذي يعقد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع كبار القادة العسكريين ومجلس وزراء الحرب، لتقييم الصراع المتصاعد.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية تركزت على وسط وشمال قطاع غزة، وقالت تقارير إعلامية إن غارة جوية على منزل بالقرب من مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، أدت إلى سقوط عدد من الضحايا الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين، إن فلسطينيين اثنين قتلا في مخيم الجلزون للاجئين قرب رام الله.

وأوضحت الصحيفة اعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن قوات برية نفذت مداهمات محدودة بغزة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن مسلحي غزة يحتشدون لنصب كمائن للتوغلات الإسرائيلية وإسرائيل تقصف نقاط التجمع.

وفيما يخص الأسرى لدى حماس ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أنه من المحتمل أن تطلق حماس سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية.

وكانت تقارير صحفية أفادت بوجود ضغوط غربية على نتانياهو لتأجيل الهجوم البري المتوقع على غزة، في أعقاب إطلاق حماس سراح رهينتين أميركيتين من القطاع.

وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، بحث تطورات الحرب بين حركة حماس وإسرائيل مع قادة أبرز الدول الغربية، وفق ما أفاد البيت الأبيض، في وقت تكثف إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث إلى قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بعد مباحثات أجراها في شكل منفصل مع البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأشار البيان إلى أن القادة تناولوا أيضاً مسألة مواطنيهم المحاصرين في هذه الحرب بين إسرائيل وحماس «وبخاصة أولئك الذين يرغبون في مغادرة غزة».