الشرطة الأمريكية تعتقل مئات اليهود المؤيدين لغزة في نيويورك | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اعتقال شرطة مدينة نيويورك الأمريكية لمئات اليهود الأمريكيين الذي خرجوا بالآلاف للتظاهر دعمًا للقضية الفلسطينية وتنديدًا بحملة القصف الشديدة التي يشهدها قطاع غزة منذ أمس.

وقالت وسائل إعلام محلية في أمريكية إن المظاهرات انطلقت من المحطة المركزية الكبرى في نيويورك، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وبدء دخول المساعدات لسكان غزة، مشيرةً إلى أنها أكبر مظاهرات تشهدها المدينة منذ عقدين.

ومساء أمس، وافقت الأمم المتحدة على مشروع قرار عربي يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبت بـ"هدنة إنسانية فورية" في غزة ووصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في القطاع المحاصر.

وجرى تمرير مشروع القرار "غير الملزم" بتأييد 120 صوتًا، واعتراض 14 عضواً بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنع 45 عن التصويت.