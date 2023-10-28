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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس هيئة تعليم الكبار عن مبادرة أنت الحياة: تلامس حياة الإنسان المصري البسيط

جانب من القافلة
جانب من القافلة

شارك  اللواء خالد عوف مستشار رئيس الجمهورية لمتابعة مبادرة حياة كريمة، والدكتور محمد ناصف رئيس هيئة تعليم الكبار، في مبادرة أنت الحياة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركز شباب حي الساحل في محافظة القاهرة، اليوم السبت 28-10-2023.

ومن جهتها، أوضحت هيئة تعليم الكبار، في بيان، أن المبادرة تشترك في تنفيذها عدد من الوزارات والمؤسسات، وتشمل تنظيم قوافل طبية تضم العديد من التخصصات، لتقديم الخدمات مجانا، وعقد امتحانات فورية لمن يرغب في الحصول على شهادات محو الأمية، حيث تم تسليم شهادات لمن تحرروا منها.

ومن جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن مصر تبنى بالعلم، وما حدث في العشر سنوات الماضية من إنجازات؛ يشهد لها القاصي والداني، وهذا ما لمسناه في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فهي مبادرة حقيقية تلامس حياة الإنسان المصري البسيط؛ لتحقيق التنمية الشاملة، والتنمية المستدامة، بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأكد ناصف أن تعليمات القيادة السياسية، أكدت ضرورة النزول إلى الناس في الكفور والقرى والنجوع ونلامس حياتهم، فكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة، وكل الشكر لجميع القائمين عليها، فالنجاح منظومة متكاملة.

ووجه الشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على دعمهم الكامل للهيئة.

وأشار ناصف إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة، فلا بد من التشبيك والتضافر مع جميع المؤسسات، سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.
 

مبادرة أنت الحياة مبادرة حياة كريمة حياة كريمة رئيس هيئة تعليم الكبار هيئة تعليم الكبار

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