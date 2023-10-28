رئيس مدينة سفاجا: دمج الاتجاهين من قنا وجار إزالة آثار السيول بالكيلو 85

يتابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، نزول سيول وأمطار غزيرة بمنطقة الكيلو 85 بطريق قنا- سفاجا والذي تسبب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وصلت لحد السيول، مما تسبب في نحر على جانبي الطريق، حيث حيث أعلنت الوحدات المحلية رفع حالة الطوارئ.

وأوضح رئيس المدينة، إن هناك عدة قطاعات في الطريق القادم من محافظة قنا نتيجة تزول السيول بالكيلو 60 في الجبل، وأكد أنه على الفور بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري تم تغيير مسار الطريق القادم من قنا وتحويله إلى الطريق المتجه إلي وبذلك أصبح الطريق مزدوجا في منطقة 85 حتى لا يتم إيقاف حركة المرور.

وأضاف شعبان، أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا انتقلت برفقة معدات هيئة الطرق والكباري لمعالجة النحر وإزالة الاطمائات عن الطريق وإعادة فتحته تهيئته للمرور.

وتهيب الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بضرورة توخي الحذر من قبل قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القادمة من محافظات الصعيد المحافظة أثناء القيادة، وذلك لأن الطرق جميعها مطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية منها.