مبادرة ابدأ: كلام الرئيس السيسي أعطى دفعة للمستثمرين لتطوير مشروعاتهم

قال يسرا أحمد، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أثناء حفل افتتاح معرض اتحاد الصناعات، إنه يوجد العديد من المشاريع التي تواجه صعوبات وتأخر في تطويرها، لافتة إلي أن المبادرة تقدمت بالدعم اللازم لتنظيم أوضاع هذه المشاريع وزيادة نطاق إنتاجها وتلافي المشاكل بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشارت خلال مداخلتها في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، إلى أن المعرض شمل عدة شركات تابعة لشراكات محلية ودولية، منها شركة نوفا التي أثنى عليها الرئيس السيسي لدعمها في مجال تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي.

كما أكدت أن كلام الرئيس السيسي خلال حفل افتتاح معرض اتحاد الصناعات كان دعوة للمصنعين والمستثمرين للمشاركة في تطوير المشاريع، مشيرة إلى أنها جاهزة، بتوجيهات من الرئيس السيسي، للتعاون مع المصنعين ودعم المستثمرين في المشاريع المستقبلية.



