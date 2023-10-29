عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة ابدأ: كلام الرئيس السيسي أعطى دفعة للمستثمرين لتطوير مشروعاتهم

صدى البلد

قال يسرا أحمد، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"،  أثناء حفل افتتاح معرض اتحاد الصناعات، إنه يوجد العديد من المشاريع التي تواجه صعوبات وتأخر في تطويرها، لافتة إلي أن المبادرة تقدمت بالدعم اللازم لتنظيم أوضاع هذه المشاريع وزيادة نطاق إنتاجها وتلافي المشاكل بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشارت خلال مداخلتها في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، إلى أن المعرض شمل عدة شركات تابعة لشراكات محلية ودولية، منها شركة نوفا التي أثنى عليها الرئيس السيسي لدعمها في مجال تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي.

كما أكدت أن كلام الرئيس السيسي خلال حفل افتتاح معرض اتحاد الصناعات كان دعوة للمصنعين والمستثمرين للمشاركة في تطوير المشاريع، مشيرة إلى أنها جاهزة، بتوجيهات من الرئيس السيسي، للتعاون مع المصنعين ودعم المستثمرين في المشاريع المستقبلية.

 


 

الصناعة المصرية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية الاعلامية لبني عسل اتحاد الصناعات الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

تفاصيل تعرض طريق سفاجا - قنا لـ سيول.. وغلق 45 كيلو متر

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

موعد ظهور سيدنا عيسي ومكانه.. وهل سيحرر القدس؟ معلومات لا يعلمها كثير

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

ترشيحاتنا

وزير الري: أسبوع القاهرة منصة لعرض رؤى إفريقيا في مجال المياه والمناخ

استشهاد فلسطيني في اقتحام الاحتلال بلدة بيت ريما برام الله

تصل للسجن المشدد.. محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية

الأدلة الشرعية لعمل البنوك في الإسلام.. الإجابة كاملة بالتفصيل

قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي وصن داونز| مفاجآت في التشكيل.. ونجم الفريق ينافس على الأفضل من مقاعد الاحتياطي

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

ذكرى طه حسين.. اتهموه بالتحيز للص.هيونية ما القصة؟

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ