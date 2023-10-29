تعرف على تفاصيل إصابة مصطفى شلبي

كشف الإعلامي مينا ماهر تفاصيل إصابة مصطفى شلبي نجم الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مينا ماهر: إصابة مصطفى شلبي بسيطة وليست مقلقة، وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدة الغياب ووضع برنامج تأهيلي مناسب.. سلامات يا شلبي .



وتعرض مصطفى شلبي نجم الزمالك لإصابة قوية خلال مباراة إنبي اليوم، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتم وضع جبيرة على قدم مصطفى شلبي، بعد إصابته في مباراة إنبي، وفي انتظار نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها بعد المباراة.

تغلب فريق إنبي على نظيره فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثنائية إنبي زياد كمال وأحمد أوفا فيما سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.