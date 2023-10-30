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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصنيع أنظمة الطاقة الكهربائية والمحوّلات.. وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد شركة الماكو

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، الدكتور مهندس بسيم يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية "الماكو" ووفد مرافق، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، إلى أن هذا اللقاء يستهدف مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من ضمنها التعاون في مجال إنتاج مكونات المحوّلات (الجافة/ الزيتية/ القدرة) والتي تخدم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بالإستفادة من خبرات شركـة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة "الماكو". 

 وإستعرض الوزير "محمد صلاح" دور الوزارة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر ، وكذا دورها في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، لافتاً إلى أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تضم قدرات وخبرات بشرية وفنية وتكنولوجية متميزة يتم العمل على تطويرها بإستمرار، موضحاً أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي ترتكز على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والمساهمة في تعزيز مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه، أوضح د. بسيم سامى يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية "الماكو" أن الشركة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن التوسع في تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة بالدولة المصرية ساهم في تعزيز قطاع صناعة المحوّلات وخطوط نقل الكهرباء وزيادة الطلب عليها والتعاقدات الخاصة بها، مشيداً بإمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي وقدراتها الفنية والتصنيعية والتكنولوجية والتي تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة وفي التوقيتات الزمنية المحددة.

وأعرب بسيم، عن تطلّع شركة "الماكو" للتعاون مع "الإنتاج الحربي" في مختلف موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة للأمام بالاستفادة من القدرات المحلية.

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في المشروعات التي تساهم في تعزيز قطاع الكهرباء والطاقة إيماناً بالأهمية القصوى لهذه المشروعات في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والدكتور مهندس محمد مصطفى بقطاع المشروعات المدنية بالهيئة وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمهندس محمد فاروق العشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي).

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