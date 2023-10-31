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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.. ابتعد عن الإجهاد والإرهاق الزائد

برج القوس
برج القوس

يعد اليوم لمواليد برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

برج القوس اليوم مهنيا

عليك الاهتمام بأحوالك المهنية واحرص على أخذ الأمور على محمل الجد، حتى تتمكن من الحفاظ على عملك والاستمرار نحو التقدم وإنجاز المهام.


برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

ربما يقابل مواليد برج القوس بعض المشكلات التى تبعدك عن الحبيب لفترة ما، وهذا الأمر سوف يجعلك تشعر بالحزن الشديد، عليك أن تحاول إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب.

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برج القوس اليوم على الصعيد الصحى

ابتعد عن الإجهاد والإرهاق الزائد عن اللزوم، فهذه الأيام لا يوعدك برجك بحياة صحية جيدة، لذلك حاول أن تحافظ أنت على نفسك.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

عليك عند قيامك ببعض المهام الموكلة إليك الفترة المقبلة القيام بمراجعة كل الوثائق والأوراق القانونية الخاصة بتلك المهام حتى تستطيع السير فى الطريق السليم وتفادى العقبات التى يمكن أن تحدث.

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