آيات خلق الإنسان في القرآن.. أسرارها ولماذا كانت سببا فى إسلام كثير من العلماء؟

قال الدكتور عبداللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان مهما كانت ملته وديانته هو القضية الأساسية التى اهتم بها دين الإسلام، لافتا إلى أن أول ما نزل على سيدنا محمد من آيات قرآنية متعلقة بالعلم وخلق الإنسان، وهذا فى قوله تعالى: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 1 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 2 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ 3 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 4 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ".

آيات خلق الإنسان في القرآن

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، اليوم الأثنين: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الأمي، حدثه القرآن الكريم لأول مرة وقال إقرأ، وبعدها تحدث لأول مرة عن خلق الإنسان فهذا تقدير للعلم والمعرفة".

واستكمل: "آيات خلق الإنسان وأطواره فى بطن امه، في القران الكريم، كانت سببا فى إسلام كثير من العلماء، لأنه دين يحترم العلم والعلماء ولا يوجد نص فى الإسلام يصطدم بالعلم نهائيا".

أهل الذكر هم أصحاب التخصص فى كل المجالات

قال الدكتور عبداللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لافتا إلى أن الإسلام يقر مكانة كبيرة للعلم والعلماء فى جميع المجالات ما دام علم نافع.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، اليوم الأثنين: "أى علم ينفع الناس سواء علم القانون والطب والهندسة، أو غيرها كلها علوم تنفع الناس، فهؤلاء أهل الذكر الذين يلجأ الناس إليهم، فأهل الذكر ليسوا أصحاب العلوم الشرعية، فكل ما يوصل إلى معرفة شيئ عن هذا الكون هو علم".

واستكمل: "دراسة اى علم ينفع الناس يعتبر جهاد والعمل به تسبيح لله سبحانه وتعالى".

الفرق بين السنة القولية والفعلية

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السنة القولية هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث مثل قوله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، اليوم الاثنين، أن السنة الفعلية فهي؛ كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خلال هذه الأفعال يعلمنا كيفية تأدية العبادات وآدابها، مثلاً؛ اضطجاعه صلى الله عليه وسلم على شقّه الأيمن عند النوم مستقبلا القبلة.

وتابع: "أما عن السنة التقريرية هي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة قد فعل شيئا فيقره عليه بسكوته أو قد يقره أيضا بموافقته على ما فعله بإقراره بذلك تصريحا وتلميحا، مثلا؛ عند دخول سيدنا أبو بكر الصدّيق على رسول الله يوم العيد".