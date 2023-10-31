عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: زيارة رئيس الوزراء لشمال سيناء تؤكد انتقالها من الإرهاب لـ"التنمية"

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية

أكدت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ لشمال سيناء، تؤكد للجميع أن أرض الفيروز انقلت من بؤرة الإرهاب إلي التنمية والاستقرار.
وأوضحت الجمال، في تصريحات لها اليوم، أن هذه الزيارة وجهت رسائل مصرية هامة  للعالم لعل أبرزها أن أمن مس لا يمكن المصري به، وأن جميع المصريين يقفون على قلب رجل وأحد للحفاظ على الأمن القومي المصري فضلا عن دعم القضية الفلسطينية.

وأشارت إلي أن التنمية التي حدثت في سيناء وما استعرضه رئيس مجلس الوزراء اليوم من مشروعات نفذت ومخطط تنفيذها، تعكس إرادة حقيقية للدولة المصرية ونجاح كبير في تحويل تلك الرقعة الغالية من أرض مصر، من بؤرة للإرهاب إلى واحة للتنمية ينعم فيها أهالي سيناء الذين قدموا الكثير وضحوا من أجل هذه الأرض.

وقالت أسماء الجمال لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ما يميز مشروعات التنمية بشمال سيناء على وجه الخصوص، أنها شاملة لكل القطاعات والمجالات، فلم تركز على قطاع وتهمل آخر، بل حرصت الدولة المصرية على مبدأ التنمية الشاملة، وهذا ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزا عمرانيا وسياحيا وزراعيا وتجاريا لمصر.

سيناء مجلس الوزراء الأمن القومي مجلس النواب العلاقات الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

الناتو: يجب ألا نلعب دورا مباشرا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

موضوعات متعلقة

رئيس الشيوخ والقبائل العربية: سيناء أصبحت أحد محاور التنمية في عهد السيسي

بحضور رؤساء القبائل.. مدبولي: لن نتخلى عن متر واحد من أرض سيناء

ترشيحاتنا

وكيل أول النواب: زيارة رئيس الوزراء لسيناء كشفت عن 4 حقائق مهمة

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن التهجير القسري لسكان قطاع غزة

سالم الدوسري يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022-2023

مقـ برة الصغار.. غزة تحتضن أرواح 8 آلاف شهيد..والاحتلال يرفض وقف إطلاق النار

البنتاجون: القواعد الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 27 مرة خلال أسبوعين

البيت الأبيض: لن ندعم أي ترحيل قسري للفلسطينيين خارج  قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اليوم لعلاج خلل سكر الدم

تتخطى 70 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة كريستيانو رونالدو

ماذا يفعل زيت الينسون للبشرة؟

حالتها صعبة.. الأسباب المحتملة لمرض فاتن الحلو

فيديو

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

«فبركة فبركة».. فيديو يكشف زيف الدعاية الإسرائيلية حول تحرير «المجندة الحسناء»| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ