برلمانية: زيارة رئيس الوزراء لشمال سيناء تؤكد انتقالها من الإرهاب لـ"التنمية"

أكدت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ لشمال سيناء، تؤكد للجميع أن أرض الفيروز انقلت من بؤرة الإرهاب إلي التنمية والاستقرار.

وأوضحت الجمال، في تصريحات لها اليوم، أن هذه الزيارة وجهت رسائل مصرية هامة للعالم لعل أبرزها أن أمن مس لا يمكن المصري به، وأن جميع المصريين يقفون على قلب رجل وأحد للحفاظ على الأمن القومي المصري فضلا عن دعم القضية الفلسطينية.

وأشارت إلي أن التنمية التي حدثت في سيناء وما استعرضه رئيس مجلس الوزراء اليوم من مشروعات نفذت ومخطط تنفيذها، تعكس إرادة حقيقية للدولة المصرية ونجاح كبير في تحويل تلك الرقعة الغالية من أرض مصر، من بؤرة للإرهاب إلى واحة للتنمية ينعم فيها أهالي سيناء الذين قدموا الكثير وضحوا من أجل هذه الأرض.

وقالت أسماء الجمال لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ما يميز مشروعات التنمية بشمال سيناء على وجه الخصوص، أنها شاملة لكل القطاعات والمجالات، فلم تركز على قطاع وتهمل آخر، بل حرصت الدولة المصرية على مبدأ التنمية الشاملة، وهذا ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزا عمرانيا وسياحيا وزراعيا وتجاريا لمصر.