عفت السادات: لا حل لأي قضية بالشرق الأوسط إلا من خلال مصر|فيديو

قال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ، إن هناك مشروعات في سيناء أصبحت موجوده على أرض الواقع مثل : المدارس و الإسكان و محطات الكهرباء وصرف صحي، وغيرها، مؤكداً أن حجم الاستثمارات في سيناء وصلت إلى تريليون جنيه.

رئيس حزب السادات الديمقراطي: مصر هي عمود خيمة الدول العربية

وأضاف "عفت السادات" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "DMC"، المذاع عبر فضائية DMC ، أن خطط التنمية في الدولة المصرية تتم بمنتهى الجدية، و ذلك رغم الفترة الصعبة التي تم محاربة الإرهاب بها.

رسالة رئيس الوزراء إلى شعب سيناء

لفت رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى، أن تحديد رئيس الوزراء اليوم للمشروعات الجديدة التي سوف تتم على مدار عامين، هي رسالة لشباب سيناء أن الدولة مهتمة بسيناء و شعبها.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى، أن مصر هي عمود خيمة الدول العربية و المنطقة، مضيفاً أن لا سلام أو حل لأي قضية في الشرق الأوسط، إلا من خلال بوابة مصر.

