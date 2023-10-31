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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الغد: زيارة رئيس مجلس الوزراء للعريش تؤكد أن سيناء خط أحمر

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل سكرتير عام حزب الغد

أكد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، أن زيارة دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مقر الكتيبة 101، يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء، ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء من مجلس النواب، حملت عدة رسائل للداخل والخارج، لعل أبرزها أن أمن مصر القومي لا يمكن المساس به، وهو ما أكده رئيس الوزراء في كلمته اليوم.

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، إن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بسيناء، لما لها من مكانة تاريخية ودينية وسياحية وأمنية خاصة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية  نجحت في دحض الإرهاب في سيناء، محققة إنجازات ضخمة بالتوازي مع عمليات التطهير ضد الإرهاب حتى ساد الاستقرار، وتحققت التنمية الشاملة المستدامة على واحدة من أعظم كنوز الأرض.

وأشار “إسماعيل” إلى أن الزيارة أكدت على المكانة التي تحظى بها سيناء، وأن جميع المصريين يقفون على قلب رجل وأحد للحفاظ على الأمن القومي المصري فضلا عن دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح سكرتير عام حزب الغد، أن المشروعات التي استعرضها رئيس مجلس الوزراء اليوم، تعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية، واصرارها على تحقيق مخططات التنمية الشاملة بسيناء، مؤكدا أن المشروعات التي نفذتها الحكومة، والمخطط تنفيذها، نجحت في تحويل تلك الرقعة الغالية من أرض مصر، من بؤرة للإرهاب إلى واحة للتنمية ينعم فيها أهالي سيناء الذين قدموا الكثير وضحوا من أجل هذه الأرض.

وأردف إسماعيل أن الأجهزة التنفيذية نجحت فى وضع سيناء على خارطة التنمية، فشهدت ولازالت تشهد إنشاء العديد من الطرق التي تعد شرايين التنمية الحقيقية، والمستشفيات والجامعات الخاصة وتأسيس بنية تحتية قوية لاستيعاب ما يتم افتتاحه من مصانع واستثمارات، وهو ما انعكس على تحقيق الأمن القومى المصرى بإيجابية.

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