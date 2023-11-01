يحيى قلاش: الجانب الأمريكي يخطط لإسرائيل ولا يساندها فقط

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الدور الذي تقوم به النقابة بخصوص القضية الفلسطينية، هو الدور الطبيعي الذي يجب أن تقوم به، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة حدث جلل، زلزال كبير ستكون له تبعاته الكبرى على المنطقة.

وأضاف يحيي قلاش خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "CBC": "من الطبيعي أن نقابة الحريات كنقابة الصحفيين أن يكون لها وقفة مميزة، ونحن فقدنا ما يقرب من 45 صحفياً فلسطينياً، بعضهم فقد عائلاته، وهناك تهديدات من الكيان الصهيوني بشأن الصحفيين، وقطع عنهم الإنترنت، لإخفاء المذابح التي يقوم بها في غزة".

وأردف يحيي قلاش : "الجانب الأمريكي لا يساند إسرائيل فقط، وإنما يشارك بالتخطيط أيضا، ونقول إن القضية الفلسطينية ونقابة الصحفيين قصة طويلة للغاية، ومنذ دخولي نقابة الصحفيين في الثمانينات، كان أول درس لي على نحو عملي، عندما قررت النقابة حظر التطبيع، وتبعها بعد ذلك النقابات المهنية، وكان أول قرار بحظر التطبيع النقابي مع المنظمات النقابية في الكيان الصهيوني".