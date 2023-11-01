طيارون كنديون يتظاهرون من أجل زميلهم المصري.. ما القصة؟

قام طيارون كنديون بوقفة احتجاجية بعد أيام من إعلان الخطوط الجوية الكندية عن توقيف ربان يعمل لديها بسبب نشره رسائل داعمة لفلسطين، عقب الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل.



وقام ناشرو الفيديو بالتعليق على مواقع التواصل بالقول: "وقفة احتجاجية في كندا من قبل طيارين في الخطوط الكندية من أجل الطيار المصري الذي فُصل من عمله بسبب دعمه لغزة على صفحته الشخصية في فيسبوك".



حصد الفيديو مئات المشاركات بعدما أفادت وسائل إعلام بفصل الخطوط الجوية الكندية أحد طياريها بسبب منشوراته الداعمة لفلسطين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.