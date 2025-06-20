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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التحالف الوطني يطلق القافلة الثالثة لـ "إيد واحدة" بالإسكندرية

القافلة الثالثة من قوافل مبادرة "إيد واحدة"
القافلة الثالثة من قوافل مبادرة "إيد واحدة"

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، القافلة الثالثة من قوافل مبادرة "إيد واحدة" الشاملة، وذلك في منطقة العوايد بحي شرق محافظة الإسكندرية، بحضور وتشريف الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الأعضاء بالتحالف، وقد أقيمت فعاليات القافلة في مدرسة أرض العوايد الرسمية لغات، والتي احتضنت أنشطة القافلة المتنوعة طوال اليوم.

وتأتي هذه القافلة في إطار جهود التحالف الوطني لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تستهدف القافلة الثالثة، تقديم خدماتها لأكثر من 20 ألف مستفيد. وشاركت في تنفيذ القافلة 12 مؤسسة من كبرى مؤسسات العمل الأهلي الأعضاء في التحالف، وهم: مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة صناع الخير، جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، مؤسسة أبو العينين، مؤسسة الجارحي، جمعية رسالة، بنك الشفاء المصري، مؤسسة الجود، مؤسسة راعي مصر، جمعية الأورمان، والهيئة القبطية الإنجيلية.

وقد تنوعت التدخلات التنموية والإنسانية التي قدمتها القافلة بشكل شامل، حيث جرى توزيع 2000 كرتونة غذائية ونصف طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية داخل منازلهم، إلى جانب تقديم خدمات طبية متكاملة من خلال 12 عيادة تخصصية، شملت تخصصات الباطنة، الجلدية، الرمد، الأطفال، الأنف والأذن، والعظام، حيث حصل المواطنون على الكشف والعلاج مجانًا، كما ضمت القافلة معرضًا شاملاً للملابس يتيح اختيار القطع لمختلف الأعمار.

ولم تغفل القافلة الجانب الترفيهي والتوعوي للأطفال، حيث نظمت أنشطة متعددة شملت فقرات ترفيهية، ومكتبة متنقلة، وكرنفال، وتوزيع شنط وهدايا وألعاب مجانية، كما جرى استقبال طلبات الغارمين والغارمات للعمل على فك كربهم، إضافة إلى إتاحة التقديم للحصول على أجهزة تعويضية وأطراف صناعية بالمجان، فضلاً عن فتح باب التقديم على مشروعات صغيرة بهدف التمكين الاقتصادي وتوفير التمويل والدعم اللازم لها دون أي مقابل.

وتأتي قوافل "إيد واحدة" الشاملة بهدف تقديم الدعم المباشر للمجتمعات الأولى بالرعاية، وتعزيز الشراكة والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

مبادرة إيد واحدة التحالف الوطني إيد واحدة

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