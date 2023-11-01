قرار جمهورى بتعيين الدكتور أمجد حجازي عميدا لكلية الآداب بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور أمجد جمال إبراهيم حجازي وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث عميدا لكلية الآداب جامعة بنها.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للدكتور أمجد حجازي ، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى مهام منصبه الجديد.