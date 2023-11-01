غليان في القلعة الحمراء| أول تعليق من الأهلي عقب خسارة الدوري الإفريقي.. إصابة تزيد الأوجاع.. ومكافأة ضخمة تداوي الجراح

الأهلي يودع الدوري الأفريقي.. خرج النادي الأهلي من نص نهائى الدوري الإفريقي عقب تعادله السلبي أمام نظيره صن داونز في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة، ليودع المارد الأحمر الدوري الأفريقي.

أحداث المباراة

وأضاع على معلول هدف من علامة الجزاء في الدقيقة 9، وأهدر كهربا هدفا محققا بعد سقوط الكرة من يد الحارس بعد عرضية من حسين الشحات في الدقيقة 24 ويفشل كهربا فى استغلال الفرصة.

واحتسب الحكم تسللا على بيرسي تاو نتيجة تمركز خاطىء خلف دفاع الفريق المنافس بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة في الدقيقة 30.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين، ليخرج المارد الأحمر من بطولة الدوري الأفريقي، ويواجه صن داونز فريق الوداد المغربي في نهائي الدوري الافريقي.

جائزة مالية ضخمة للنادي الأهلي

ويحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار بعد وداع بطولة الدوري الأفريقي طبقاً للوائح الشركة الإيطالية المشرفة على التنظيم.

ولحق صن داونز الجنوب أفريقي بالوداد البيضاوي المغربي في نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك عقب تعادله السلبي مع مضيفه الأهلي اليوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وكان صن داونز فاز ذهابا 1 / صفر، ليتأهل لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في النهائي، حيث تأهل الأخير عقب فوزه على الترجي التونسي بضربات الترجيح، بعد تبادلهما الفوز على ملعبيهما في الذهاب والإياب.

نقل نجم الأهلي إلي المستشفى

وكشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن نقل نجم الأهلي رضا سليم إلي المستشفي، عقب مباراة اليوم مع صن داونز، وتوديع الأهلي لبطولة الدوري الإفريقي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نقل رضا سليم إلى المستشفى بعد الإصابة أمام صن داونز ".

أول تعليق من كولر علي خسارة الأهلي وتوديع الدوري الإفريقي

وعلق السويسري مارسيل كولر، علي خسارة النادي الأهلي وتوديع الدوري الإفريقي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وقال كولر: "لا يوجد فريق في العالم مهما كان اسمه، يفوز بكل المباريات والبطولات، هذا ليس موجودا في ثقافة كرة القدم، هناك فوز وخسارة".

وتابع كولر: "خسرنا بطولة السوبر الأفريقي لأننا كنا في بداية الموسم، والفريق لم يكن في حالة بدنية جاهزة، الليلة، كنا الأفضل أمام صن داونز، أهدرنا ركلة جزاء، وعدة فرص، وفعلنا كل شيء، لكن الكرة لا تريد دخول المرمى، فاللاعبون أدوا ما عليهم، ولم يبخل أحد بنقطة عرق، وغاب عن التوفيق والحظ".

وعقب: "لابد من عمل مكثف، وتركيز أكبر في الفترة القادمة، واللاعبون يأكلون وينامون بشكل جيد، للأسف ضغط المباريات يعطل العمل التكتيكي والفني، لتحسين مستوانا، ولابد من شراسة وتركيز أكبر داخل منطقة الجزاء، لترجمة الفرص، لأنها أكبر مشاكلنا، ومطمئن أننا سنكون أفضل

موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الخروج من الدوري الأفريقي

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيرة المقاولون العرب يوم السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً على ستاد المقاولون العرب.

ويحتل الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد المقاولون في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين.