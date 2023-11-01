عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

غليان في القلعة الحمراء| أول تعليق من الأهلي عقب خسارة الدوري الإفريقي.. إصابة تزيد الأوجاع.. ومكافأة ضخمة تداوي الجراح

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

الأهلي يودع الدوري الأفريقي.. خرج النادي الأهلي من نص نهائى الدوري الإفريقي عقب تعادله السلبي أمام نظيره صن داونز في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة، ليودع المارد الأحمر الدوري الأفريقي.

أحداث المباراة

وأضاع على معلول هدف من علامة الجزاء في الدقيقة 9، وأهدر كهربا هدفا محققا بعد سقوط الكرة من يد الحارس بعد عرضية من حسين الشحات في الدقيقة 24 ويفشل كهربا فى استغلال الفرصة.

واحتسب الحكم تسللا على بيرسي تاو نتيجة تمركز خاطىء خلف دفاع الفريق المنافس بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة في الدقيقة 30.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين، ليخرج المارد الأحمر من بطولة الدوري الأفريقي، ويواجه صن داونز فريق الوداد المغربي في نهائي الدوري الافريقي.

جائزة مالية ضخمة للنادي الأهلي

ويحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار بعد وداع بطولة الدوري الأفريقي طبقاً للوائح الشركة الإيطالية المشرفة على التنظيم.

ولحق صن داونز الجنوب أفريقي بالوداد البيضاوي المغربي في نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك عقب تعادله السلبي مع مضيفه الأهلي اليوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وكان صن داونز فاز ذهابا 1 / صفر، ليتأهل لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في النهائي، حيث تأهل الأخير عقب فوزه على الترجي التونسي بضربات الترجيح، بعد تبادلهما الفوز على ملعبيهما في الذهاب والإياب.

نقل نجم الأهلي إلي المستشفى

وكشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن نقل نجم الأهلي رضا سليم إلي المستشفي، عقب مباراة اليوم مع صن داونز، وتوديع الأهلي لبطولة الدوري الإفريقي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نقل رضا سليم إلى المستشفى بعد الإصابة أمام صن داونز ".

أول تعليق من كولر علي خسارة الأهلي وتوديع الدوري الإفريقي

وعلق السويسري مارسيل كولر، علي خسارة النادي الأهلي وتوديع الدوري الإفريقي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وقال كولر: "لا يوجد فريق في العالم مهما كان اسمه، يفوز بكل المباريات والبطولات، هذا ليس موجودا في ثقافة كرة القدم، هناك فوز وخسارة".

وتابع كولر: "خسرنا بطولة السوبر الأفريقي لأننا كنا في بداية الموسم، والفريق لم يكن في حالة بدنية جاهزة، الليلة، كنا الأفضل أمام صن داونز، أهدرنا ركلة جزاء، وعدة فرص، وفعلنا كل شيء، لكن الكرة لا تريد دخول المرمى، فاللاعبون أدوا ما عليهم، ولم يبخل أحد بنقطة عرق، وغاب عن التوفيق والحظ".

وعقب: "لابد من عمل مكثف، وتركيز أكبر في الفترة القادمة، واللاعبون يأكلون وينامون بشكل جيد، للأسف ضغط المباريات يعطل العمل التكتيكي والفني، لتحسين مستوانا، ولابد من شراسة وتركيز أكبر داخل منطقة الجزاء، لترجمة الفرص، لأنها أكبر مشاكلنا، ومطمئن أننا سنكون أفضل

موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الخروج من الدوري الأفريقي

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيرة المقاولون العرب يوم السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً على ستاد المقاولون العرب.

ويحتل الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد المقاولون في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين.

الأهلى الدوري الافريقي نهائي الدوري الأفريقي صن داونز كولر خسارة الاهلي مباراة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

السيسي لـ سوناك: الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

بعد وداع الدوري الأفريقي.. جائزة مالية ضخمة للنادي الأهلي

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

موضوعات متعلقة

هل يكون مدرب الأه‍لي البديل؟| أوسوريو يثير غضب جماهير الزمالك.. وساعة الرحيل حانت

مصر قالت كلمتها وانتصرت للإنسانية| معبر رفح يفتح "أبواب الأمل" أمام ضحايا الحرب.. و500 في انتظار العبور

بينهم نجوم مسلسل “إيجار قديم”| “المهن التمثيلية” تحظر عمل 20 فنانا.. حكاية تهديد شديد اللهجة

سبيرو سباتس| حكاية مشروب مصري نجح من رحم المعاناة.. أصله يوناني وعمره قرن من الزمن

اشتري اللي نفسك فيه| الحكومة تعلن طرح 48 سلعة بأسعار مخفضة.. مبادرة لمدة 6 شهور

محاكمة جنائية عاجلة لهؤلاء| تفاصيل قرار النائب العام بشأن اللوحات المعدنية.. اطمن على سيارتك

حظر تجارة الذهب لهذه الفئات| قرار عاجل من "التموين" بشأن المعدن الأصفر.. وهذا مصير الأسعار

أسلحة فاسدة في الأهلي| قصة إصابة إمام عاشور.. حكاية تمرد أحمد عبد القادر.. و"كولر" كلمة السر

ترشيحاتنا

الفيدرالي الأمريكي حسمها.. مفاجأة سارة من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

لفترة محدودة.. سيتروين C4 بدون جمارك

ببطارية 7000 مللي أمبير .. أحدث جهاز تابلت من سامسونج للشباب 

نشرة الحوادث| نسرين طافش أمام المحكمة بطلب رسمي.. وتهاني: جوزي بيعايرني باللي بينا

شاهد لحظة إصابة نجم الأهلي ونقله إلى المستشفى

فض خناقة بـ النار والبنزين | تصرّف صادم من فرارجي بالشرقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبق يكفى 4 أفراد.. طريقة عمل شاورما الفراخ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلق؟

نوع شاي يحارب السرطان.. ماذا يفعل لجسمك عند تناوله

تعرف على أهمية الحجامة لمرضى النقرس

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ