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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصليب الأحمر بغزة: الآلاف من المرضى داخل المستشفيات يتعرضون لمخاطر كبيرة

الوضع داخل قطاع غزة
الوضع داخل قطاع غزة

قال هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر بغزة، إن المستشفيات التي لا زالت قيد الخدمة في قطاع غزة تتناقص كل يوم، نتيجة نفاذ المخزون أوعدم توافر المستلزمات الطبية والوقود والطاقة.
 

وأضاف هشام مهنا، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، أننا على اتصال تام ومباشر مع المستشفيات بقطاع غزة، متابعا: تمكنا الجمعة الماضي من إدخال 6 شاحنات محملة بالمستلزمات الطبية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

 واسترسل: "نحن نعمل على إيصال هذه المواد الطبية في أسرع وقت ممكن إلى جميع مستشفيات غزة"، منوها بأن هناك صعوبة في إيصال الشحنات الطبية إلى المستشفيات التي تقع في المناطق الشمالية.

وأوضح نحن نخشى أن يكون هناك زيادة ممن يفقدون أرواحهم في الشمال، وهناك الآلاف داخل المستشفيات يتلقون الرعاية الصحية وأطفال أعمارهم لا تسمح للتعرض إلى المخاطر لأنهم في دائرة الخطر.

وشدد على أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تعاني..فهم يعملون منذ أسابيع دون توقف، بالرغم من المعاناة، مناشدا بضرورة تدفق المساعدات وإيقاف عمليات الإبادة.
 

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