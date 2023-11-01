حريق إقليمي.. مندوب روسيا بمجلس الأمن يحذر من خطر كبير بسبب إسرائيل

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، إن عملية إسرائيل البرية لن تكون فقط مأساة لمليونين من سكان غزة بل قد تؤدي لحريق إقليمي.

هذا وقد بدأ جيش الاحتلال المرحلة الثالثة من هجومه على قطاع غزة لإبادة المقاومة الفلسطينية.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بخسارة العديد من القتلى والجرحى حلال خلال العمليات البرية الأخيرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له اليوم الأربعاء،: "خسائرنا خلال عملياتنا البرية في غزة مؤلمة وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا".

وأضاف: "أبلغنا عائلات 326 جنديا بمقتلهم منذ 7 أكتوبر".

كما أشار جيش الاحتلال إلى أنه تم إبلاغ عائلات 240 مخطوفا، مؤكدا أن الرقم يزيد بسبب صعوبة الوصول للمعلومات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني جانتس، اليوم الأربعاء، بعد تأكيد مقتل 9 جنود من قوات جيش الاحتلال،: “إنه صباح صعب على إسرائيل، مؤكدا أن ثمن الحرب باهظ ومؤلم”

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال جانتس: “حتى الآن، يواصل مقاتلو الجيش الإسرائيلي القتال في أعماق غزة.. لا تزال أمامنا أيام صعبة، لكننا جميعًا متحدون حول الهدف.. سننتصر".

كما أصدر وزير الدفاع الاسرائيلي، يوآف جالانت، بيانا، بعد مقتل 9 جنود إسرائيليين خلال الهجوم البري علي شمال قطاع غزة.

وقال جالانت، إن “سقوط مقاتلي الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة؛ يمثل ضربة قاسية ومؤلمة.. قلوبنا وأفكارنا مع عائلاتهم العزيزة”.