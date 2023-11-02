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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| فورد فوكاس بخصم 70%.. أسعار BMW الفئة السابعة في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تويوتا تستثمر 8 مليارات دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

تعمل شركة تويوتا على تعزيز خططها للتوسع في مجال السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة من خلال التعهد بتقديم 8 مليارات دولار إضافية لمصنع البطاريات قيد الإنشاء في ولاية كارولينا الشمالية، مما يرفع إجمالي الاستثمارات في الموقع إلى 13.9 مليار دولار، حسبما ذكرت العلامة التجارية في بيان صحفي.

 

لفترة محدودة.. سيتروين C4 بدون جمارك

تعتبر السيارة سيتروين C4 أحد أِهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية المرشحة للاستيراد من الخارج، لاسيما بعد تخفيض قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها نحو 70% .

 

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

فرصة لا تعوض.. فورد فوكاس بخصم 70%

تقدم العلامة التجارية الامريكية فورد باقة من أقوى إصدارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المصري، ومن أشهرها فورد فوكاس، والتي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

 

أسعار سيارات BMW الفئة السابعة في مصر

تقدم العلامة التجارية البافارية BMW أسطولا من السيارات الفارهة في السوق المصري، في مقدمتها سيارات الفئة السابعة الجديدة BMW 7 Series .

BMW الفئة السابعة مصر سيارات مستعملة فورد فوكاس

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