أخبار السيارات| فورد فوكاس بخصم 70%.. أسعار BMW الفئة السابعة في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعمل شركة تويوتا على تعزيز خططها للتوسع في مجال السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة من خلال التعهد بتقديم 8 مليارات دولار إضافية لمصنع البطاريات قيد الإنشاء في ولاية كارولينا الشمالية، مما يرفع إجمالي الاستثمارات في الموقع إلى 13.9 مليار دولار، حسبما ذكرت العلامة التجارية في بيان صحفي.

تعتبر السيارة سيتروين C4 أحد أِهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية المرشحة للاستيراد من الخارج، لاسيما بعد تخفيض قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها نحو 70% .

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

تقدم العلامة التجارية الامريكية فورد باقة من أقوى إصدارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المصري، ومن أشهرها فورد فوكاس، والتي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

تقدم العلامة التجارية البافارية BMW أسطولا من السيارات الفارهة في السوق المصري، في مقدمتها سيارات الفئة السابعة الجديدة BMW 7 Series .