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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تستثمر 8 مليارات دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

صدى البلد

تعمل شركة تويوتا على تعزيز خططها للتوسع في مجال السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة من خلال التعهد بتقديم 8 مليارات دولار إضافية لمصنع البطاريات قيد الإنشاء في ولاية كارولينا الشمالية، مما يرفع إجمالي الاستثمارات في الموقع إلى 13.9 مليار دولار، حسبما ذكرت العلامة التجارية في بيان صحفي.

سيؤدي الاستثمار الإضافي إلى زيادة بمقدار خمسة أضعاف في عدد خطوط إنتاج البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية (BEVs) والهجينة (PHEV)، من اثنين إلى 10 خطوط. وستقوم أربعة خطوط إنتاج بطاريات إضافية بتغذية السيارات الهجينة (HEVs) ). ومن شأن الخطوط الأربعة عشر أن ترفع قدرة إنتاج البطاريات السنوية لشركة تويوتا إلى ما يقدر بنحو 30 جيجاوات/ساعة بحلول عام 2030.

 

إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيكون هذا أكبر استثمار لتويوتا في مشروع واحد في أمريكا الشمالية، حسبما أكد متحدث باسم أوتوموتيف نيوز. وعلى حد تعبير تويوتا، فإنها ستكون "مركز إنتاج بطاريات الليثيوم أيون في أمريكا الشمالية". 

 

وقالت وزارة التجارة في ولاية كارولينا الشمالية إن إجمالي استثمارات شركة صناعة السيارات اليابانية في موقع مقاطعة راندولف سيضيف أيضًا 3000 وظيفة إضافية، مما يرفع إجمالي عدد الوظائف في الموقع إلى أكثر من 5000.

وهذا هو إعلان تويوتا عن التوسع الاستثماري الثالث في موقع نورث كارولينا، بعد إجمالي 3.8 مليار دولار أعلنته العلامة التجارية في مناسبتين سابقتين.

وقال شون ساجز، رئيس تويوتا نورث كارولينا: "إن إعلان اليوم يعزز التزام تويوتا بالكهرباء وخفض الكربون، مما يوفر فرص العمل والنمو الاقتصادي المستقبلي للمنطقة". وأضاف: "نحن متحمسون لرؤية الطاقة المستمرة والدعم الذي تقدمه منشأة التصنيع المبتكرة هذه".

وتخطط العلامة التجارية التي يقع مقرها في آيتشي لإطلاق 10 سيارات كهربائية بالبطارية جديدة بحلول عام 2026، واحدة منها ستكون سيارة دفع رباعي كهربائية ذات ثلاثة صفوف تخطط لتصنيعها هنا في الولايات المتحدة في مصنعها في جورج تاون بولاية كنتاكي، ويطلق عليها مبدئيًا اسم bZ5X. ويقال أيضًا أن سيارة سوبارو المكافئة في طور الإنتاج، وسيتم تصنيعها في نفس الموقع.

أحدثت تويوتا ضجة كبيرة في معرض التنقل الياباني الذي اختتم مؤخرًا، مما منحنا نظرة سريعة على مفاهيمها الفخمة وعروضها المستقبلية، بما في ذلك سيارة البيك أب الكهربائية EPU بحجم فورد مافريك، وهي سيارة رياضية كهربائية تحمل علامة GR تحمل اسم FT-Se، و العديد من مفاهيم لكزس بما في ذلك سيارة السيدان الكهربائية LF-ZC والتي تم تأكيد إنتاجها بالفعل.

تويوتا السيارات الكهربائية أوتوموتيف نيوز أمريكا الشمالية أمريكا

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