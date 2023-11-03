ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي: والدي نفذ 92 عملية في فترة الاستنزاف

قالت ليلى الرفاعي ابنة البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، إنّ والدها نفذ 92 عملية خلف خطوط العدو في فترة الاستنزاف، موضحةً: "عندما تركنا سلاحنا في حرب 1967 استحوذ عليه الإسرائيليون وقاموا بتشوينه في مخازن كثيرة وكانوا يريدون عرضه في معرض، وبالتالي، فقد كانت أول عملية لوالدي هي أنه كُلف بنسف هذه المخازن".

وأضافت "الرفاعي"، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "تم تنفيذ هذه العملية بعد نحو شهر من الحرب، وقِيل إن سيناء ظلت مضيئة لمدة 3 سيناء، فقد تم تفجير نحو مليون قطعة ذخيرة قام العدو بتشوينها في مخزن".

وتابعت ابنة البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي: "والدي نفذ عمليات مهمة كثيرة، فقد كانت جولدا مائير تنزل في مطار الطور حتى تتفقد القوات الإسرائيلية، وتم ضرب هذا المطار قبل أن تنزل جولدا مائير أرض المطار بنصف ساعة، فقد قالت إن المجموعة متوحشة وهددت بأنها ستشتكيها لمجلس الأمن".