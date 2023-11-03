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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طريق الصين للحد من الفقر.. أحدث إصدارات بيت الحكمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة كتاب "طريق الصين للحد من الفقر ... كيف انتصرت الصين في معركة الفقر".


يستعرض هذا الكتاب مسيرة التنمية والحد من الفقر في الصين بطريقة علمية ومنهجية، حيث يلخص طريق الصين وتجاربها في الحد من الفقر على مدى عشرات السنين، كما يستعرض نموذج التطبيق العملي الذي استرشدت به الصين في الدعم الدقيق للفقراء، فضلًا عن مناقشة وتحليل نتائج جهود الصين للحد من الفقر وما أسهمت به في هذا الصدد على المستوى العالمي.

 ويبرز الكتاب أن الحد من الفقر والتخلص منه، هدف تنموي تشترك فيه البشرية جمعاء، حيث يمثل الفقر مشكلة ذات طابع عالمي. وقد بذلت الصين جهودًا كبيرة في الحد من الفقر منذ تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح في مسيرة تمتد لأكثر من 40 عامًا، حيث تغلبت خلالها على العديد من العقبات وحققت إنجازات كبرى نالت بها اعترافًا عالميًا، حتى أصبحت نموذجًا تسترشد به المجتمعات البشرية في جهود الحد من الفقر.
 

بيت الحكمة للثقافة طريق الصين للحد من الفقر كيف انتصرت الصين معركة الفقر مسيرة التنمية

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