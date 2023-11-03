بلينكن من تل أبيب: أناقش مع مسئولين حق دفاع إسرائيل عن نفسها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، من تل أبيب، إنه سيناقش مع مسؤولي إسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها وإيصال المساعدات إلى غزة.

كانت قد أفادت وكالة فرانس برس بوصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ، اليوم الجمعة، في جولة تركز على إجراءات تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي على بلدتي علما الشعب والجبين في جنوب لبنان.

كما استشهد شابان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب الخليل.