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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب الله : العمليات على الحدود أحدثت قلقا وذعرا لدى قيادات العدو الإسرائيلي

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، إن العمليات على الحدود اللبنانية أوجدت حالة من القلق والترقب والذعر والخوف لدى قيادة العدو السياسية والعسكرية، وأيضا لدى الأمريكيين، موضحا أن القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحدث.

حزب الله يتحدث عن إسرائيل 

وأضاف "نصر الله"، خلال تصريحات له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن العدو الإسرائيلي يحسب لهذه الخطوة جيدا، وحزب الله يقرأ ذلك بقوة من خلال كل الوسائل الأمريكية والفرنسية والأوروبية، وبعض العربية التي تصل حزب الله في كل يوم، لافتا إلى أن إيجاد حالة القلق والغموض والذعر لدى قيادة العدو تخدم أمرين أساسيين، الأمر الأول تجعل العدو يحسب خطواته جيدا تجاه لبنان، والحديث هنا عن الخوف الإسرائيلي الحقيقي. 

وتابع: "لو عملية واحدة مما جرت خلال الشهر الماضي حصلت على موقع إسرائيلي أو دبابة إسرائيلية أو تحشدات إسرائيلية عند الحدود ما كان يتحمل ذلك، ولكنه اليوم يتحمل كل ذلك، ويضبط إيقاعه لأن لديه خشية حقيقية من ذهاب الأمور إلى ما يخاف، وإلى ما يحدث". 

 واستكمل، أن عمليات المقاومة في الجنوب ودماء الشهداء تقول للعدو الذي يفكر بالاعتداء على لبنان أو القيام بعملية استباقية أنه سيرتكب أكبر حماقة في تاريخ وجوده في العالم، "يخيفنا يقول انظروا إلى غزة، لقد شهدنا هذه المشاهد منذ 1948 وهي ليست مشاهد جديدة علينا، والمشاهد في لبنان تشهد". 

وواصل، أن المشاهد في غزة ستجعلهم أكثر قناعة وإيمان بالصمود والقتال والمواجهة والتحدي وعدم الاستسلام مهما كانت التهديدات والضغوط تحت أي ظرف من الظروف. 

حزب الله حسن نصر الله إسرائيل العدو الاسرائيلي الوسائل الأمريكية لبنان عمليات المقاومة

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