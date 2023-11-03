إنطلاق العرض المسرحي "عشم إبليس" .. الليلة

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر اليوم الجمعة، العرض المسرحي عشم إبليس ، للمخرج ومصمم الاستعراضات مناضل عنتر ، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة والسبت 3و 4 نوفمبر الجاري على مسرح الجمهورية.

العرض من تصميم وإخراج مناضل عنتر، ملابس المهندسة هالة محمود، ديكور المهندس عمرو الأشرف، إضاءة المهندس رضا ابراهيم، دعاية الفنان مصطفى عوض ، تصميم وإخراج مناضل عنتر.

وتدور فكرة العرض المسرحي حول التاريخ الإنساني وما يضمه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر من خلال شخصيات متنوعة جاءت إلى العالم ورحلت عنه ويحاول الباحث في آثارها للوصول إلى الجانب الإنساني واكتشاف الضعف الخفي بداخله الذي يغلب العاطفة على صوت العقل فى كثير من الأحيان وذلك من خلال مشاهد مختلفة .

فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي ، حصلت الفرقة على عدة جوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافى فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كما مثلت مصر فى مهرجانات دولية عديدة ،وقد أعدت الفرقة برنامجا متميزاً للموسم الجديد 2016-2017 حيث تقدم عدد من العروض التى يضمها ريبرتوارها والتى حازت على إعجاب الجماهير ونقاد المسرح والرقص بالإضافة إلى عروض جديدة تقدم لأول مرة.