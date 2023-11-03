رئيس مدينة مرسى علم يتفقد موقف سيارات الأجرة ويتابع تطبيق أسعار الوقود

تفقد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، اليوم الجمعة، موقف سيارات الأجرة بالمدينة ، وتابع تطبيق أسعار الوقود الجديدة بمحطات الوقود.





أكد رئيس المدينة على السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة بين مدن المحافظة، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وكانت قد شهدت أسعار البنزين الجمعة 3 نوفمبر 2023 ارتفاعًا جديدًا، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين بكافة أنواعه.. رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، والتي يتم تطبيقها فعليًا اعتبارًا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

