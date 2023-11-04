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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"مجلس الإنتاج المشترك" منصة جديدة للتواصل خلال الكونجرس العالمي للإعلام 2023

صدى البلد

تطلق مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات "وام" الدورة الأولى من مجلس الإنتاج المشترك الذي سيوفر منصة مبتكرة لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار في مجال تطوير المحتوى الإبداعي ودعم منظومة الإنتاج الإعلامي. 

يأتي ذلك في إطار فعاليات الكونجرس العالمي للإعلام 2023 الذي سيقام تحت رعاية كريمة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، س

وتحت شعار "صياغة مستقبل قطاع الإعلام"، ستنظم مجموعة أدنيك من خلال شركة "كابيتال للفعاليات" التابعة لها وبشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات، الكونغرس العالمي للإعلام الذي ستستمر أعماله بمركز أبوظبي الوطني للمعارض من 14 وحتى 16 نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن يستقطب المؤتمر مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من قطاع الإعلام في مختلف دول العالم بهدف تبادل المعرفة والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام.

وسيوفر مجلس الإنتاج المشترك الذي يقتصر حضوره على المدعوين مساحة مخصصة للرواد الإعلامين والمبتكرين لتعزيز التواصل، وتبادل الرؤى، ومناقشة البحوث والمستجدات، إضافة إلى استكشاف فرص الإنتاج المشترك في مجال تطوير المحتوى الإعلامي الهادف.

وسيشكل المجلس إضافة نوعية لـ 6 مبادرات أخرى يتضمنها الكونجرس وهي منصة الابتكار، ومنصة التعليم، وبرنامج نيكس-تك، وورش عمل، وجلسات إعلامية، ومختبرات مستقبل الإعلام.

كما سيشهد المجلس مشاركة فاعلة من أبرز المؤسسات الإعلامية وقنوات البث المباشر الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها قناة أبوظبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وشركة ستارزبلاي وغيرها.

و قال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام"، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام: "إن إضافة مجلس الإنتاج المشترك إلى أجندة فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام تأتي من منطلق التزامنا الدائم بالمساهمة في رسم مستقبل صناعة الإعلام، حيث تؤكد هذه المبادرة أهمية تطوير ونشر المحتوى الإعلامي عالي الجودة وتوفير بيئة عمل محفزة للإبداع في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه صناع المحتوى في جميع أنحاء العالم لإيجاد أفضل السبل لتسويق أعمالهم والوصول إلى جمهورهم، مما سيجعل منه منصة تفاعلية رائدة لصناع المحتوى والجمهور."

ومن جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك" : "في ظل ما يشهده قطاع الإعلام من تطورات غير مسبوقة، يأتي تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام 2023 كفرصة مثالية للشركات ورواد الأعمال لتعزيز سبل التواصل والتعاون مع قادة الفكر، والتعرف على أحدث الاتجاهات والأفكار الجديدة في هذا القطاع الحيوي."

وأضاف الظاهري " أن المجلس سيوفر منصة حصرية للمشاركين لإجراء مناقشات مثمرة وبناء شراكات جديدة مع المستثمرين المحتملين والمهنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، و المبادرة الجديدة تؤكد التزام مجموعة أدنيك بالتطوير المتواصل لفعاليات الكونغرس العالمي للإعلام باعتباره ملتقى يجمع رواد الإعلام من مختلف أنحاء العالم."
وسيركز مجلس الإنتاج المشترك بشكل خاص على عقد الصفقات الاستثمارية في مجال الترفيه العربي، فضلاً عن تسهيل تبادل المعرفة والخبرة لإطلاق مشاريع ريادية جديدة تسهم في صياغة مستقبل الصناعة.

وسيكون المجلس بمثابة منصة تواصل حصرية للتفاعل بين المتخصصين في مجال الإعلام والمستثمرين والمتعاونين، وستديره هبة كريم من شركة "HConsult"، و مقرها دولة الإمارات ، وتقدم خدمات متخصصة في تسويق المحتوى واستشارات التوزيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وكالة انباء الامارات جلس الإنتاج المشترك الكونجرس العالمي للإعلام

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