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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.. كن شجاعا وتعامل مع الآخرين

برج القوس
برج القوس

يعد اليوم لمواليد برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.


توقعات برج القوس

الحزن والغضب يسيطران على حياتك بشكل يفوق الخيال، وتشعر ان الوقت قد حان للتخلص من هذا الحزن. اخرج من المنزل واقض يومك بالكامل خارجه وافتخر بما تقوم به وبما تقدمه للآخرين من خدمات. كن شجاعا وتعامل مع الآخرين وخذ الوقت الكافي للتعبير عن نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية.

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برج القوس اليوم مهنيا

لا تقلق أو تتوتر أو حتى تسمح لأى طاقة سلبية تحتلك مرة أخرى حتى لا ترتكب أي خطأ في عملك خلال الفترة المقبلة، وتشعر بالحيوية والنشاط.

 

برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفي

عبر عن مشاعرك لشريك حياتك حتى يبادلك نفس الشعور وتصبح حياتكما هادئة مستقرة كما كنت تحلم طوال الوقت.


برج القوس اليوم على الصعيد الصحي

اتبع نظاما غذائيا صحيا مناسبا لك، ولا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة مرة أخرى حتى تحافظ على صحتك، كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.


برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يعمل طوال الوقت على إبراز مواهبه في العمل، ويمارس التمارين الرياضية بشكل يومي حتى يشعر بالنشاط.

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