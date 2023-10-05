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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر .. أعراض حرقة المعدة تشير لأزمة قلبية| توجه للطبيب فوراً

الفرق بين حرقة المعدة
الفرق بين حرقة المعدة والأزمة القلبية

 

تتشابه بشكل كبير أعراض حرقة المعدة  والذبحة الصدرية ( النوبة القلبية) وقد يصعب التفرقة بين حرقة فم المعدة الحادة والنوبة القلبية.. لكن هناك علامات تستطيع من خلالها التفرقة بينهما ..نرصد بعض هذه العلامات  ومتى تطلب المساعدة الفورية..وفقا لموقعHealth grades


كيف تفرق بين حرقة المعدة والنوبة القلبية ؟

رغم وجود رابط بين النوبة القلبية وألم المعدة، فإن هناك مشكلات وأمراض يعاني منها الجهاز الهضمي تتسبب في ألم المعدة لكن الفارق دون الشعور بألم في الصدر أو وجود ألم خفيف، مثل التالي:

 

- ارتجاع المريء، يشعر الأشخاص بحرقة في المريء.

- حموضة المعدة، شعور بحرقة في المعدة أو الصدر خلف عظمة الصدر، بسبب مشكلة في هضم الطعام.

- عسر الهضم في منطقة المعدة ناتج عن مشكلة في الجهاز الهضمي، ما يتسبب في الشعور بالانتفاخ.

- قرحة المعدة، تنهار بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

- التهاب المعدة، يحدث تهيج بطانة المعدة.

- التهاب البنكرياس.

- مرض المرارة، بما في ذلك التهاب المرارة أو الحصوات المرارية.

- التهاب الكبد.

متى يستدعي الألم زيارة الطبيب؟


إذا كنت تعاني من ألم خفيف أو متوسط في المعدة قبل النوبة القلبية أو أثناءها مباشرًة، تتضمن الأعراض التالي:

- آلام شديدة في المعدة.

- التعرق البارد بغزارة.

- الدوخة أو الدوار.

- الإغماء.

- التعب.

- الضعف العام في الجسم.

- الغثيان.

- القيء.

- ألم في الوجه وتحديدًا في الفكين أو الأسنان ، أو في الكتفين أو الرقبة أو الذراعين أو الظهر.

- ألم أو ضغط أو ضغط أو أي نوع من الشعور بعدم الراحة في الصدر.

- صعوبات في التنفس؛ مثل: اللهاث أو الشعور وكأنك لا تستطيع التقاط أنفاسك.

- أعراض جلدية؛ مثل: التعرق أو الشحوب أو البرودة والرطوبة.


كثيراً ما يصاحب حرقة المعدة تجشؤ، وانتفاخ، والشعور بوجود حمض، ومذاق مر في الحلق والفم. على الجانب الآخر؛ قد يصاحب الشعور بالألم في القلب التعرق البارد، وشحوب الوجه، والشعور بالإرهاق والإعياء الشديد، والدوار، وعدم القدرة على التنفس، والشعور بالغثيان، خصوصاً لدى النساء. لذا؛ إذا كنت تشعر بألم في الصدر، فينبغي ملاحظة شكل الألم، أو أي أعراض أخرى مصاحبة له. ويمكّن اكتشاف مشكلات القلب مبكراً، من إنقاذ حياتك.

أكثر الأعراض شيوعا للأزمة القلبية لكل من الرجال والنساء هي ألم الصدر أو عدم الراحة. ولكن النساء أكثر احتمالاً من الرجال للإصابة ببعض الأعراض الأخرى، مثل ألم الفك أو الظهر أو ضيق التنفس أو الغثيان أو القيء. كما أن مشكلات القلب تكون أكثر شيوعا بين مَن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو ارتفاع الكولسترول. كذلك، يعد التدخين وزيادة الوزن من عوامل الخطورة الأخرى.

وأشارت جمعية القلب الأمريكية أن ألم الصدر الناجم عن النوبة القلبية يستمر لأكثر من بضع دقائق، أو يزول ويعود مرة أخرى، بالإضافة إلى أنه يمكنك أن تشعر كأنها ضغط غير مريح على الصدر.

 

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وأفادت الجمعية، أن تورم المعدة يمكن أن يكون أحد أعراض قصور القلب، حيث يمكن أن يسبب قصور القلب الاحتقاني في تراكم الدم في الصدر، والذي يتسرب بعد ذلك إلى المعدة، قد تكون نتيجة هذه المجموعة من السوائل انتفاخ البطن.

أسباب الازمة القلبية اعراض الازمة القلبية ألم الصدر النوبة القلبية حرقة المعدة

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