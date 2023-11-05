أم علاء الشقيانة تربي أولادها من عربة كفتة وتحلم بأداء العمرة.. فيديو

أم علاء سيدة رغم كبر سنها، وسنوات الشقاء التي حفرت على ملامحها إلا أنها تمتلك ضحكة وابتسامة رضا جميلة، تعطيك درسا في الحياة، سيدة كل ما تمتلكه في الحياة عربة لعمل الكفتة في الأميرية تنفق منها على أبنائها وأحفادها.

"الست شقيانة" يومياً ترى أن أولادها هم مكسبها الوحيد والحقيقي في الحياة، وتقول إن رسالتها في الحياة تتلخص في كونها أم وزوجة جدعة.

قالت أم علاء لـ صدي البلد إن مشروعها متواجد منذ 35 سنة وتعمل هي وزوجها، واستطاعت أن تربي وتكبر أولادها وتصرف عليهم من المشروع، مضيفة أن هناك إقبال من الناس وأنها تقدم الأكل بطعم البيت وتعمل كل يوم من أجل الحصول على لقمة الرزق الحلال وتقدم أصناف شهية وجميلة.

وتحلم أم علاء بأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام هي وزوجها.

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