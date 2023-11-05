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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حقوق الإنسان بالنواب: الغرب يتعامل مع ملف الحريات وفقا للأهواء

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي تقدم بمشروع قانون بشأن  ضرورة طرد الفلسطينيين الذين أتوا للولايات المتحدة فيما بعد أكتوبر الماضي.

وأضاف "رضوان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن منع الفلسطينيين من دخول واشنطن يعيدنا لعصور العبودية ومعاداة أصحاب البشرة السمراء.

وأشار إلى أن مجموعة من النواب والنائبات في فرنسا أيضا تقدموا بمشروع تعديل على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 1881، والذي يتحدث بأن أي شخص يعادي الصهيونية يحبس ويدفع غرامة مالية تتجاوز 75 ألف يورو، كما يجرى تعديل مواد أخرى تجيز طرد أي شخص من الخارج يتناول هذه القضية من الأراضي الفرنسية.

وأبدى استغرابه من كون أمريكا وفرنسا من الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان والحريات، وفي الوقت نفسه يُعْمَل مثل هذه القوانين، ومن ثم ملف حقوق الإنسان يُتَعَامَل به طبقا للأهواء الشخصية والأجندات الخاصة.

حقوق الإنسان قصواء الخلالي الغرب الحريات النائب طارق رضوان مجلس النواب

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