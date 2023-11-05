تعليق شوبير على فوز الأهلي أمام المقاولون بعد الخروج من الدوري الأفريقي

علق الإعلامي أحمد شوبير علي فوز الأهلي أمام المقاولون العرب بعد الخروج من الدوري الأفريقي عبر برنامجه المذاع “مع شوبير” علي صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكد شوبير علي أهمية بطولة الدوري الأفريقي رغم الخسارة التي سجلها الأهلي، مشيراً الي أهمية التجربة الجديدة التي قدمها كولر في مباراة المقاولون العرب.

وقال شوبير:"هدة التجربة الجديدة فرقت بالفعل مع مصطفى شوبير،كوكا، والدبيس لكنها الأنجح بالنسبة لـ طاهر محمد طاهر"

وأشار إلي عودة الأهلي لطريق الانتصارات في بطولة الدوري العام وأصبح رصيدة 9 نقاط كامل العدد"

وأكد الناقد الرياضي عادل عطية، أن الأهلي بعد فوزه على المقاولون نجح في استعادة جزء من التوازن بعد عدم تحقيق الفوز على مدار 4 مباريات منها تعادلان أمام سيمبا التنزاني، وهزيمة وتعادل أمام صنداونز.

وقال عادل عطية، خلال لقاء له لبرنامج “ صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهاد سمير”، إن الأهلي في لقاء صن داونز في القاهرة رغم انتهائه بالتعادل السلبي، إلا أنه قدم أداء جيدا، ولكن النتيجة لم تكن في صالحه.

مشاركة للاعبين المميزين

وتابع الناقد الرياضي عادل عطية، أنه لا بد لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أن يعيد خططه، وأن يكون هناك مشاركة للاعبين المميزين.