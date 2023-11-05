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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح باب التسجيل على 4 مهن للتدريب المجاني لشباب الإسكندرية

صدى البلد

بدأت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فى فتح باب التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية  للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين فى التدريب على مهن لحام الأكسجين والارجون ، والكهرباء ـ وتصنيع الستائر والمفروشات ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة . 

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم في كافة المجالات التى تؤهلهم لدخول سوق العمل ، والاهتمام بملف التدريب على المهن المستحدثة التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب  لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية، ان عملية التدريب،في مقر مركز تدريب الحضرة على مهنة الستائر والمفروشات ولمدة 20 يوما وعنوانه شارع الحضرة البحرية بجوار سجل مدني باب شرق ، ومهن لحام اكسجين  وكهرباء وارجون لمدة 36 يوم، وذلك بمقر مركز محرم بك وعنوانه 100شارع محسن محرم بك ، ويشترط السن للمتقدمين من 18 إلى 45 سنة ، كما يمكن التسجيل للحصول على تلك الدورات المجانية من خلال التسجيل على ارلابط الالتكرونى التالى : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7 .   

  واكد سعى المديرية لإعداد شباب ذوي خبرة في المجالات المختلفة وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل على العديد من المهن والوظائف.

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