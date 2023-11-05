كاتب صحفي: مصر تصرفت على مدار الساعة بكل شرف لدعم القضية الفلسطينية|فيديو

قال الدكتور محمد رضا حبيب، الكاتب الصحفي وخبير الإعلام السياسي، إن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة، لافتاً إلى أن العالم ما قبل 7 أكتوبر لن يكون كما هو بعد 7 أكتوبر.

مصر قامت بدور كبير في دعم القضية الفلسطينية

وأضاف "حبيب"، خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن جميع المواطنين أصبحوا يدركون ازدواج المعايير لدى المجتمع الغربي وشعاراته الزائفة، مؤكداً أن الاحتلال يستهدف جميع جهات الحياة في غزة، مثل: المستشفيات، وسيارات الإسعاف، والمساجد، وغيرها.

وأشار الكاتب الصحفي وخبير الإعلام السياسي إلى أن مصر قامت بدور كبير في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي، معلقاً: "مصر تصرفت على مدار الساعة بكل شرف، وخاضت معارك على جميع المستويات".