فرنسا تدعو لمؤتمر دولي لدعم غزة إنسانيا.. فهل تخلت عن إسرائيل؟

دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الــ30 بين الجيش الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، حيث اندلع فتيل الأزمة بينهم في 7 أكتوبر 2023 عندما شنت حركة حماس هجوماً على اسرائيل في عملية سميت “ طوفان الأقصى ” من ثم ردت عليها إسرائيل بعملية “السيوف الحديدية ” والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا والشهداء والمصابين حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 نساء، كما قال المكتب إن 150 شخصا من الكوادر الطبية و46 صحفيًا قتلوا، وخرج 16 مستشفى من الخدمة.

و يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة براً وبحراً وجواً في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، وهناك مخاوف من قبل المحللين بأن قد يصل الأمر إلى وقوع حرب عالمية ثالثة.

إيمانويل ماكرون

دعوة فرنسية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم عقد مؤتمر دولي حول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في 9 نوفمبر، ستدعو إليه دولا عربية وأوروبية والسلطة الفلسطينية دون دعوة إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه ستتم دعوة الدول الشريكة في الشرق الأوسط مثل مصر والأردن ودول الخليج والجامعة العربية والسلطة الفلسطينية لحضور المؤتمر، ولكن لن تتم دعوة إسرائيل.

وستحضر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، وسيتناول الجزء الأول من المؤتمر المساعدات في مجالات الغذاء والدواء والوقود والكهرباء مع التأكد من أن المساعدات لا تصل إلى حركة "حماس".

وتعقد فرنسا يوم الخميس المقبل 9 نوفمبر مؤتمرا دوليا بشأن المساعدات الإنسانية لغزة. وينعقد المؤتمر كجزء من "منتدى السلام" في باريس والذي سيستمر طوال نهاية الأسبوع.

وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تنظيم مؤتمر إنساني دولي للمدنيين في قطاع غزة يوم 9 نوفمبر على هامش منتدى باريس للسلام، مؤكدا أن "مكافحة الإرهاب لا تعني التضحية بالمدنيين"، وصرح ماكرون بأن "مكافحة الإرهاب لا تعني مهاجمة السكان المدنيين من دون تمييز".

وأضاف: "سننظم مؤتمرا إنسانيا دوليا للمدنيين في غزة يوم 9 نوفمبر، على هامش منتدى باريس من أجل السلام"، موضحا أنه "يجب تقديم مخارج سياسية ملموسة للمطالب الشرعية للشعب الفلسطيني".

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها بأشد العبارات "المجازر البشعة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة وخلفت "عشرات من الشهداء والمصابين والجرحى".

وسيتطرق المؤتمر لقضايا مثل جمع الأموال مع تحديد عدة قطاعات على أنها بحاجة إلى الدعم الطارئ استنادا إلى تقييمات الأمم المتحدة للاحتياجات الطارئة.

وستكون أيضا إعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء من الموضوعات محل النقاش، مع ضمان سير عمليات المحاسبة للتأكد من عدم وصول المساعدات إلى أيدي حماس.

ووفقاً إلى مذكرة دبلوماسية اطلعت عليها رويترز "سيمكن المؤتمر أيضا جميع المشاركين من تقييم المساعدات التي يجري بالفعل إيصالها إلى المدنيين في غزة وتقييم المتطلبات وإعلان التزامات جديدة سواء كانت مالية أو عينية"، وأضافت المذكرة "سيكون المؤتمر أيضا منتدى للتشديد على الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني".

وترسل فرنسا حاملتي طائرات هليكوبتر قبالة ساحل غزة في الوقت الذي تعمل فيه مع السلطات الإسرائيلية والمصرية على إيجاد سبيل لتوفير المساعدات الطبية للمتضررين من القصف في القطاع المحاصر.

وقال الدبلوماسيون إنه سيجري بحث إنشاء ممر بحري لاستخدام الممرات البحرية في شحن المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن سيجري أيضا بحث الكيفية التي يمكن بها استخدام السفن لمساعدة إجلاء الجرحى من غزة.

وقال أحد الدبلوماسيين "ليس من الواضح النتائج التي سيسفر عنها هذا، لكنه الشيء الصواب الذي يتعين على أوروبا فعله".

وكانت قد طلبت فرنسا من إسرائيل، أول أمس الجمعة، توضيحات بعد القصف الذي استهدف المعهد الفرنسي في غزة، وقالت الخارجية الفرنسية: "أبلغتنا السلطات الإسرائيلية أن المعهد الفرنسي في غزة استُهدف بضربة إسرائيلية.. وطلبنا من السلطات الإسرائيلية أن تمدنا من دون تأخير عبر الوسائل المناسبة بالعناصر الملموسة التي دفعت إلى هذا القرار"، موضحة أنه لم يكن هناك أي موظف أو مواطن فرنسي داخل المعهد.

هذا ونددت فرنسا بـ"الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية" في غزة، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، الجمعة، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا، أكبر مخيمات قطاع غزة.

وقال فيران في إعلان تلقته وكالة "فرانس برس" إن “فرنسا تندد بالهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي يعتبر عملها أساسيا لسكان غزة المدنيين”.

وأعربت فرنسا الاسبوع الماضي عن "قلقها البالغ إزاء الخسائر الفادحة" جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا، مذكّرة أن "حماية السكان المدنيين هي التزام بموجب القانون الدولي وملزم للجميع".

الدكتورة جيهان جادو

فرنسا تدعم من الجانب الإنساني

في هذا الصدد قالت الدكتورة جيهان جادو رئيس مجلس مدينة فرساي، إن اعتزام فرنسا لعقد مؤتمر دولي حول تقديم مساعدات إنسانية لفلسطين من حيث المبدأ يختلف عن مؤتمرات لدعم فلسطين او تأييدها فرنسا دعت لهذا الموتمر ، من وجهه النظر الانسانية لمًا راه العالم من مجازر بشريه ترتكب في حق المدنين الابرياء والاطفال والنساء الفلسطينيين لذلك أي دولة في العالم لابد ان تتعاطف مع ما يحدث ، وفرنسا تعتبر دولة مؤثرة في دول الاتحاد الاوروبي وان اعتزامها لتقديم معونات انسانية لا يعني بالدرجة الأولى أنها ضد إسرائيل بل إنها فقط تدعم القضية الفلسطينية من الجانب الانساني وتقديم معونات غذائية أو طبية لانقاذ كارثه بشريه ومجازر ترتكب علي يد اسرائيل الغاشمة.في هذا الصدد قالت الدكتورة جيهان جادو رئيس مجلس مدينة فرساي، إن اعتزام فرنسا لعقد مؤتمر دولي حول تقديم مساعدات إنسانية لفلسطين من حيث المبدأ يختلف عن مؤتمرات لدعم فلسطين او تأييدها فرنسا دعت لهذا الموتمر ، من وجهه النظر الانسانية لمًا راه العالم من مجازر بشريه ترتكب في حق المدنين الابرياء والاطفال والنساء الفلسطنين لذلك اي دولة في العالم لابد ان تتعاطف مع مايحدث ، وفرنسا تعتبر دولة مؤثرة في دول الاتحاد الاوروبي وان اعتزامها لتقديم معونات انسانية لا يعني بالدرجة الاولي انها ضد اسرائيل بل انها فقط تدعم القضية الفلسطنية من الجانب الانساني وتقديم معونات غذائية او طبية لانقاذ كارثه بشريه ومجازر ترتكب علي يد اسرائيل الغاشمة.

وأضافت جادو خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه في التاسع من نوفمبر ستقوم فرنسا بدعوة الدول الأوروبية والعربية لتقديم المساعدات للفلسطينيين وأعتقد أن فرنسا ستتخذها فرصة لإثبات وجودها في المجتمع الدولي بعد الانتقادات القوية التي وجهت لماكرون في بدايه الأمر بتصريحاته عن دعم إسرائيل ضد الضربات التي وجهت لها علي يد حماس مشيرة إلى أن قضية فرنسا الأساسية هي حربها عاى الإرهاب ومعروف معاداة فرنسا للجهاديين وللمنظمات المتطرفة لذلك في بداية الأمر كانت مع إسرائيل وساندتها نتيجة الضربات التي وجهت لها في السابع من أكتوبر الماضي.

واستكملت: الآن وبعد أن تغيير المشهد كثيرا وبعد أن قامت إسرائيل برد فعل منافي لكل الأعراف الدولية وارتكبت بأفعالها جرائم إبادة بشرية تعد من جرائم الحرب نجد العالم اليوم يقف مع أطفال ونساء غزة المحاصرين والمدنيين العزل والكارثة الإنسانية التي تحدث حركت كل العالم ليروا بأعينهم مدى وحشية اسرائيل ن فمن الطبيعي لفرنسا وغيرها من الدول ان تتبنى مؤتمر لدعم فلسطين المكلومة ، وفي وجه نظري المتواضعة ان تتبنى فرنسا خطه للتهدئة او توصيات لوقف الحرب فورا بالاضافه لتقديم مساعدات عاجلة وانسانية مثل ما تقوم به مصر وعلي الرغم ان كل هذه المؤتمرات والمبادرات هي بمثابة مسكنات لا تداوي او تطيب فبدون فرض عقوبات مباشرة من المجتمع الدولي او اتفاق بالادانة لاسرائيل لن تتحرك تلك المحاولات نحو المسار الصحيح.