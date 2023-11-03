رويترز: فرنسا تستضيف مؤتمرا إنسانيا دوليا من أجل غزة

ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الجمعة، أن فرنسا تعتزم استضافة مؤتمر دولي إنساني من أجل قطاع غزة.

وأوضحت "رويترز" أن المؤتمر سينظم في التاسع من نوفمبر الجاري.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24000 شخص آخرين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة أمس الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيمت مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.