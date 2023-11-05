اتحاد المصريين بالإمارات: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للحفاظ على السيادة المصرية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، رئيس اتحاد المصريين بالخارج في دولة الإمارات، إن المصريين بالخارج يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية لدعم الدولة المصرية فى الحفاظ على سيادتها والتحركات التى تتخذها لدعم القضية الفلسطينية ووقف الاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأضاف أن الدولة المصرية لم ولن تدخر جهدا للوصول لحل للقضية الفلسطينية ووقف حرب الإبادة الاعتداءات الغاشمة من قبل جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل وقتل الأطفال والنساء، وذلك من خلال حزمة من التحركات الدبلوماسية على اعلى مستوى سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى فى هذا الصدد، والمطالبة بسرعة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات للشعب الفلسطينى.

وأكد عبد اللطيف ، أن المصريين بالخارج يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية ويثمنون التحركات الأخيرة التي تتخذها الدولة فى هذا الملف على وجه التحديد، إضافة إلى موقفهم الثابت والراسخ حيال الحفاظ على السيادة المصرية وأنها خط أحمر لم ولن يستطيع أحد المساس بها.

وأشار، إلى أن الفترة المقبلة ستكون هى الأصعب على المنطقة بالكامل ومن ثم تتطلب وجود رئيس قوي قادر على مواجهة هذا الأمر، وهذا ما يؤكد عليه المصريين بالخارج بدعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لحساسية الموقف وصعوبة التحديات في الفترة المقبلة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.