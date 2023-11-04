اتحاد شباب المصريين بالخارج: مصر لن تتخلى عن جزء من أراضيها

قال النائب محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا منذ القدم، بشأن دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف حسين، في حواره لـ صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث رسالة قوية إلى العالم كله، مفادها بأن مصر لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها، وأنه لن يقبل بتهجير الشعب الفلسطيني، فمصر دائما في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين، وقدمت الكثير من التضحيات، كما نادت بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال؛ لأن هذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة.

وواصل رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج: أما عن المشككين في قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومي؛ فكل ما يرددونه هراء، لا يغني ولا يثمن من جوع، فمصر وقيادتها السياسية وشعبها، قادرون على حماية الأمن القومي المصري، وجموع الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية، وخلف قائدنا، فأمن مصر خط أحمر، ولن نتهاون فيه.