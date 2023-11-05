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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سهرات وعدم التزام بالتمرين.. مجدي عبد الغني يفتح النار على لاعبي الزمالك

صدى البلد

فتح الإعلامي مجدي عبد الغني النار على لاعبي الزمالك بعد الخسارة الثانية في الدوري  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"سهرات في أماكن لا تليق وعدم إلتزام بالتمرين".

كشف  عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن إخطار الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لاعبي  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بعدم المشاركة في  التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت صباح اليوم الأحد،  استعدادا  لمباراة بيراميدز  المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة أنه تم اخطار اللاعبين بعدم المشاركة في المران انتظارا لقرار إدارة الزمالك خلال اجتماع المجلس المقرر له مساء اليوم بشأن الثلاثي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء زد الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.  
 

وعقب انتهاء الفقرة البدنية أدى اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في وسط الملعب، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

مجدي عبد الغني الزمالك سهرات عدم إلتزام بالتمرين نادي الزمالك أحمد فتوح مصطفى الزناري محمد صبحي

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