حسن نصر الله سيلقي كلمة أخرى السبت المقبل

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن عزم حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، إلقاء كلمة السبت المقبل، بمناسبة يوم الشهيد للحزب.

وتحدث نصر الله يوم الجمعة للمرة الأولى منذ سلسلة الهجمات التي شنتها حماس وقال خلال ذلك الخطاب إن حزب الله سيكثف الضغط العسكري على إسرائيل، التي انخرط معها في تبادل إطلاق النار على حدودها الجنوبية، لكنه أضاف أن الوقت غير مناسب لحرب شاملة.

جاء ذلك الأعلان في الوقت الذي قام فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن بزيارة غير معلنة إلى العاصمة العراقية بغداد لتعزيز الدعم الأمريكي لحكومة البلاد، مع تزايد المخاوف من أن الميليشيات المدعومة من إيران تتطلع إلى الاستفادة من التوترات المتزايدة في المنطقة.

زار بلينكن قصر الزقورة ببغداد حيث التقى رئيس الوزراء محمد السوداني. كما طار بطائرة هليكوبتر إلى مجمع السفارة الأمريكية، حيث تم تقليص عدد الموظفين بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بسبب تصاعد أعمال العنف.

قال البنتاجون إن العراق شهد بالفعل زيادة كبيرة في الهجمات خلال الشهر الماضي، بما في ذلك 28 هجومًا على الأقل على منشآت أمريكية في العراق وسوريا خلال الأسبوعين الماضيين.

يعزو المسؤولون تصعيد الميليشيات المدعومة من إيران إلى الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها مع حماس. وقبل وصول بلينكن، أصدر متحدث باسم ميليشيا حزب الله العراقي بيانا حذر فيه من أن بلينكن غير مرحب به في العراق، مضيفا أنه إذا جاء، فسوف يواجه تصعيدا غير مسبوق.

كانت الرحلة إلى بغداد هي الزيارة الثانية التي يقوم بها بلينكن إلى مكان لم يعلن عنه يوم الأحد. وفي وقت سابق من اليوم، ذهب إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث أصبح تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة مصدر قلق متزايد.