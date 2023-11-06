تصل للفصل.. عقوبة الغش في الامتحانات الجامعية

قال الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوى ، ان الغش في الامتحانات يعتبر خرقًا للأخلاق والقواعد الأكاديمية، وعادة ما تتبع الجامعات سياسات صارمة لمكافحة الغش وتطبيق عقوبات على المخالفين حيث عقوبة الغش في امتحانات الجامعات تختلف من دولة إلى أخرى ومن جامعة إلى أخرى .

وكشف الدكتور مجدى حمزة خلال تصريحاته لصدى البلد عن بعض العقوبات الشائعة التي قد تفرضها الجامعات على الطلاب الذين يتم ضبطهم يمارسون الغش في الامتحانات:

1. إلغاء الامتحان: يتم إلغاء نتيجة الطالب في الامتحان الذي تم رصده فيه الغش، وقد يُسمح للطالب بإعادة الامتحان في وقت لاحق.

2. توقيف مؤقت أو تعليق: قد يتم توقيف الطالب مؤقتًا عن الدراسة لفترة زمنية محددة، وذلك كعقوبة فورية للغش، قد يتم تعليق الطالب عن الدراسة لعدة فصول دراسية أو حتى لفصل دراسي كامل.

3. فصل دراسي أو طرد نهائي: في حالة تكرار الغش أو في حالة وجود أدلة قوية على قيام الطالب بأعمال غير أخلاقية أخرى، قد يتم فصل الطالب لفترة زمنية محددة أو طرده نهائيًا من الجامعة.

4. سجل أكاديمي ملوّث: قد يُسجل الطالب الذي قام بالغش في سجل أكاديمي خاص يحمل معه سجلاً سلبيًا، وهذا قد يؤثر على فرصة الطالب في الالتحاق بالجامعات الأخرى أو الحصول على وظيفة في المستقبل.

5. عقوبات إضافية: قد تفرض الجامعة عقوبات إضافية على الطلاب المتورطين في الغش، مثل حرمان من الفوز بجوائز أكاديمية، أو تقييد حقوق الطالب في المشاركة في الأنشطة الطلابية، أو إلغاء المنح الدراسية.

وأكد الخبير التربوى ، أن يكون الطلاب على علم بسياسات الجامعة والقواعد المتعلقة بالغش في الامتحانات، ويجب عليهم الامتناع عن ذلك تمامًا و ينصح الطلاب بالالتزام بالنزاهة الأكاديمية والعمل بجد ومثابرة لتحقيق النجاح في الدراسة بطرق شرعية وأخلاقية.