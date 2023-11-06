إقلاع أول رحلة لطيران الإمارات تعمل بوقود مستدام من دبي

أعلنت طيران الإمارات عن إقلاع أولى رحلاتها التي تعمل بوقود طيران مستدام "ساف SAF"، من مطار دبي .

وقود “سلف” زودته شركة “شل أفييشن” لتصبح الرحلة "ئي كيه 412"، المتجهة إلى سيدني يوم 24 أكتوبر الفائت ضمن أوائل رحلات طيران الإمارات التي تعمل بوقود الطيران المستدام.



وزودت شركة "شل أفييشن" طيران الإمارات بِـ315 ألف غالون من مزيج "ساف" لاستخدامها في مركز الناقلة بدبي، حسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية.



ويتكون مزيج وقود "ساف"، الذي أمدّت به شركة شل نظام تزويد الوقود في مطار دبي الدولي، من 40% "ساف" صافي و60% من وقود الطيران التقليدي A-1.



ويقلل الوقود المستدام بتركيبته الحالية من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 80% طوال مراحل استخدامه بالمقارنة مع وقود الطائرات التقليدي.